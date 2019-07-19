نهار الكنانة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني ويتسلمون دليل الشهادات المعادلة من مكتب التنسيق تمهيدا لحساب المعادلة الخاصة بهم، واعلان نتائجهم على موقع التنسيق.

وأقرت الوزارة قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2019 بعد استيفاء الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات من قبل وأولها أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذي يفيد الاقامة الشرعية للطالب في البلد الحاصل منها على شهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم اقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.

