نهار الكنانة

كشفت مديرية القوى العاملة في مصر عن استقبالها شهريا 5000 راغب في العمل بالكويت لمراجعة عقودهم وتوثيق الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على تأشيرة دخول، وذلك بالتعاون مع سفارة الكويت لدى القاهرة.

وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات الى مدير مديرية القوى العاملة خالد المصري بضرورة التسهيل، واستيفاء عقود العمل للشروط التي تكفل حماية حقوق العمال في الخارج، حيث تنفرد المديرية بنشاط توفير تأشيرات الكويت للراغبين للسفر اليها ومعهم عقود عمل.

وأوضح الوزير أن المديرية تقوم بمراجعة بنود العقد بما يستوفي ويحمي حقوق العامل في الخارج، ومنها أن يتناسب الأجر مع المهنة، وأن يكون العقد مستوفي السكن ومدة الاجازة السنوية للعامل والعلاج الطبي المناسب له، وأن يتحمل الكفيل «صاحب العمل» تكاليف تذاكر السفر للعامل.

وقال المصري: ان العمل يتم في المديرية على 3 مراحل وهي: مراجعه العقود واعتماد الأوراق في ادارة الخبرة، ثم تقوم وحدة التأشيرات باستلام الأوراق ومراجعتها وترقيمها، ثم يتم اعتماد التأشيرات من السفارة، والمرحلة الأخيرة تسليم التأشيرة للعامل.

وحول الصعوبات التي تواجهها ادارة الاستخدام الخارجي، أوضحت مديرة الادارة ميرفت أحمد، أنها تتمثل في عدم مطابقة العقد للشروط التي تكفل حماية العامل، حيث تقوم الادارة بتوجيه العامل نفسه بضرورة تعديل بنوده المخالفة التي تحتوي على اهدار لأي حق من حقوقه حتى يتسنى توثيقه.

كما تشمل الصعوبات، أن تكون المهنة المدرجة في العقد مهنة فنية في احتياج لتحديد مستوى مهارة العامل، فيتم توجيه العامل بعمل شهادة قياس مستوى المهارة، وتيسيرا على العمال القادمين من المحافظات يتم توجيه العامل لادارة بحوث العمالة بذات المديرية التابعة للعامل تخفيفا على عمال المحافظات من مشقة السفر والعودة.

وحول متوسط عدد المواطنين المترددين لتسليم واستلام الأوراق يوميا نوهت مديرة وحدة التأشيرات أنهم 240 شخصا يوميا، مشيرة الى أن الأوراق المطلوب مراجعاتها تتمثل في جواز السفر ساري ومطابق لبيانات سمة الدخول للكويت، وفيش كمبيوتر موثق من الخارجية، مع التأكد من وجود شعار وزارة الخارجية عليه.

كما تشمل الأوراق صورة الشخص واضحة ولا يوجد عليه أحكام، فضلا عن ايصال البنك الوطني بقيمة التأشيرة 1600 جنيه، والتأكد من اسم المواطن عليه، والشهادة الصحية، وتاريخ صلاحيتها وأنه لائق طبيا، مع شهادة خلو المواطن من الفيروسات وصلاحيتها.

واعتماد المستشار العمالي بالخاتم عليه والقنصلية المصرية بالكويت، والخارجية الكويتية ومكتب الخبرة وختم وزارة الخارجية وشعار الجمهورية والوجه الآخر من العقد يراجع اسم المواطن ورقم جوازه والمهنة واسم الشركة، ويجب أن يكون مطابقاً لسمة الدخول «عدم الممانعة».

وتتم مراجعة سمة الدخول مع بيانات جواز السفر، وتاريخ اصدار الفيش، حيث يجب أن يكون صادر بعد تاريخ صدور سمة الدخول مع مراجعة ختم السمة من وزارة العمل الكويتية وخلف السمة مختوم من المكتب الصحي بكلمة «شوهد».

