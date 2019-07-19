نهار الكنانة

أكد رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد ابراهيم، أن وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65 %.

وقال ان موعد تقديم طلبات الالتحاق بأكاديمية الشرطة وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.

وأوضح اللواء ابراهيم، أن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية من الخارج الشهادة الأجنبية يتم التقديم اعتبارا من الاثنين 29 يوليو وحتى الخميس 22 أغسطس ولمدة 25 يوما وذلك من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأكد، بدء التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية اعتبارا من يوم 29 يوليو وحتى الخميس 22 أغسطس ولمدة 25 يوما خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة الى أنه يشترط للمتقدمين: «بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وتوافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب-90) وألا يزيد عُمره في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية».

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه يمكن التقديم عن طريق الانترنت من خلال الموقع www.moiegypt.gov.eg

