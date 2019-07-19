نهار الكنانة

قال اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان، انه تم تحديد يوم 20 أغسطس المقبل للنظر فى التظلمات المقدمة من مستحقي تعويضات النوبة المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان.

وأضاف المحافظ أسوان، في تصريح نشر في القاهرة أمس، أنه تم مد فترة قبول الرغبات لمدة أسبوعين آخرين لتنتهي في 31 يوليو الحالي على أن يتم النظر في التظلمات والبت النهائي فيها يوم 20 أغسطس المقبل، لافتاً الى أن ذلك يأتي في اطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل انهاء الاجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة.

وأشار الى أنه عقب فترة تلقي الرغبات سيتم الاعلان عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية، وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.

