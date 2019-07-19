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علماء روس يبتكرون دواءً فريداً لمعالجة التهاب المفاصل


أعلنت وزارة الصحة الروسية عن «ابتكار العلماء الروس دواء فريدًا يمكن ان يحدث طفرة في علاج امراض المناعة الذاتية وخاصة التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الصدفي»، موضحة ان «المرحلة الأولى للتجارب السريرية ستجرى في خريف 2019». ووفقًا لوزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا فان «العقار الجديد لا يوجد له نظير في العالم، واذا تم تأكيد فعالية الدواء الجديد، فسيكون انجازًا عالمًيا في مجال الطب». ويقوم هذا الدواء، على عكس نظرائه من العقاقير، بمعالجة اسباب الأمراض وليس آثارها. كما انه لا يتسبب في «الادمان» لدى انتفاء الحاجة.


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