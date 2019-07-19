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قال باحثون كنديون انه كلما زاد الوقت الذي يقضيه المراهقون على شاشات الأجهزة الالكترونية، سواء الحواسيب او الهواتف المحمولة، كلما كانوا اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب.

وتتبع الباحثون في دراستهم التي اجروها بهذا الخصوص في جامعة مونتريال مجموعة من الشبان المراهقين، وتبين لهم ان بعض انواع المحتوى الذي يتابعه المراهقون على وسائل التواصل الاجتماعي او عبر التلفاز يدخلهم في نوبات من الاكتئاب والارتباك.

وأشار الباحثون الى ان النتائج اظهرت لهم ايضاً ان المراهقين يقضون 9 ساعات في المتوسط على الانترنت كل يوم وأن معدلات الاكتئاب لدى الشبان تبلغ مستويات قياسية في نفس الوقت.

وجاءت هذه الدراسة لتؤكد على الأنماط التي لطالما اعترف بها علماء النفس، فيما شدد معدو الدراسة على ان الشيء الايجابي هو اكتشافهم مقدار الوقت والمحتوى الذي يتفاعل معه المراهقون على الانترنت، وهو الكشف الذي قد يحذر بشكل مبكر من خطر اصابتهم بالاكتئاب.

ونوه الباحثون الى انهم اكتشفوا كذلك ان حوالي 20 % من الأشخاص مروا في حياتهم بنوبة اكتئاب واحدة على الأقل بحلول الوقت الذي وصلوا فيه مرحلة البلوغ، في الوقت الذي بدأت ترتفع فيه معدلات الاصابة بالاكتئاب بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة.

