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يحمل التحديث المقبل الخاص بأجهزة «آيفون» (iOS 13) خبرا سارا لمستخدمي هذه الهواتف، حيث سيتضمن ميزة جديدة تسمح بأن تدوم طاقة البطاريات لوقت أطول.

وتعد ضعف بطاريات هواتف آيفون وسرعة نفاد طاقتها مشكلة تزعج معظم المستخدمين، لكن يبدو أن التحديث الذي سيطلق قريبا عمل على حل هذه المعضلة.

ويحتوي التحديث، المقرر اطلاقه الخريف المقبل، على ميزة جديدة تدعى «Optimized Battery Charging» التي تقلل من سرعة نفاد طاقة البطارية.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن شركة «أبل»، أن «هناك خيارا جديدا يساعد على ابطاء معدل انتهاء عمر البطارية»، كما أن هناك امكانية لتقليل الوقت الذي يقضيه هاتف آيفون ليصبح مشحونا بالكامل.

وسبق أن اعترفت «أبل» بأن طاقة بطارياتها في أجهزة آيفون تقل بمرور الوقت، وتعمل بحوالي 80 في المئة فقط من كفاءتها بعد عامين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فان شحن جهاز آيفون الخاص بك عند النوم بنسبة 100 في المئة ثم تركه وعدم استخدامه، يمكن أن يكون ضارا بعمر البطارية.

