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الوفيات


الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح، 26 عاماً، شيعت، الرجال: في المقبرة - يوم واحد فقط، ت: 25355074، النساء: الجابرية، ق12، ش5، م396
عاليه حمزة علي حمزة، 24 عاماً، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 97444544، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي، ملاحظة العصر فقط، ت: 67777003
منى فهد سعد سعود العازمي، زوجة بدر محمد سعد العازمي، 51 عاماً، شيعت، الرجال: سلوى، ق8، شارع سالم الحريص، م24، ت: 60005010، النساء: سلوى، ق9، ش4، م33
هيا محمد سليمان الحبيب، أرملة محمد حمد الجمعة، 75 عاماً، شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف ديوان الحبيب، م36، ت: 90977222، النساء: حطين، ق3، ش315، م31، ت: 55572015
وضحة جاسم خلف الثنيان، 72 عاماً، شيعت، الرجال: مبارك الكبير، ق1، ش17، م31، ت: 96088839 96690043، النساء: القصور، ق2، ش4، م16، ت: 97602001
ثامر خضر محمد الخالدي، 80 عاماً، شيع، الرجال: قاعة المباركية مقابل المعهد التجاري العارضية الصناعية، ت: 97777357، النساء: العارضية، ق11، ش2، ج1، م19، ت: 96621222
موضي ناصر مبارك المنديل، أرملة خلف مبارك المنديل، 88 عاماً، شيعت، الرجال: العمرية، ق2، ش4، م41، ديوان المنديل، ت: 97433331، النساء: صباح السالم، ق10، ش1، ج4، م24، ت: 99021841
عبدالمحسن محمد مبارك السعيد، 77 عاماً، شيع، الرجال: حطين، ق2، ش224، م7، ت: 66677797، النساء: قرطبة، ق3، الشارع الأول، ج3، م8
وسمية عبداللطيف خالد الحاتم، زوجة بدر ناصر عبدالله المقهوي، 66 عاماً، شيعت، الرجال: صباح السالم، ق10، ش1، ج13، م40، ت: 66666717، النساء: العارضية، ق7، ش3، ج4، م27، ت: 66226211
علي حسين محمود صالح الفرس، 28 عاماً، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ابتداء من اليوم، ت: 99797580، النساء: حسينية الإمام الحسين، سلوى، ق1، ش7، م27، ابتداء من عصر اليوم
مبارك مهدي حسن العجمي، 19 عاماً، شيع، العدان، ق2، ش23، م20، ت: 65582228
فاطمة الزهراء أحمد يوسف الحسن، 21 عاما، شيعت، الرجال: صباحاً وعصراً، الدعية، حسينية بوحمد اعتباراً من اليوم، ت: 97974228 والنساء عصراً فقط، ت: 98020530
صالح محمد سليمان الحبيب، 59 عاما، شيع، الرجال: ديوان الحبيب، عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف مقابل المسجد، ت: 55154422، النساء: السلام، ق2، ش221، م8
إنا لله وإنا إليه راجعون


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