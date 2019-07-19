أول النهار

عقد صباح أمس الاجتماع التنسيقي بين الجانب الكويتي و الفرنسي والذي ترأسه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وسفيرة جمهورية فرنسا لدى البلاد ماري ماسدوبوي برئاسة الأركان العامة للجيش .

حيث تمت مناقشة اهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتعاون العسكري، كما أكد سعادته على أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تطوير المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد أحمد الكندري ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد عبدالله الكندري والملحق العسكري لجمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه وعدد من كبار الضباط وعدد من المختصين بالتعاون العسكري لكلا الجانبين.

