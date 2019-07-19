أول النهار

استقبل رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا سفير الكويت لدى جمهورية غانا والمحال لجمهورية ساحل العاج محمد حسين الفيلكاوي بمقر القصر الرئاسي في العاصمة ابيدجان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير محال لدولة الكويت لدى جمهورية ساحل العاج حيث القى السفير كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن شكره وامتنانه الكبيرين للرئيس على حسن الحفاوة والضيافة التي حظي بهما كما تناول السفير تطور وازدهار العلاقات بين البلدين وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين خلال فترة تواجده كسفير لبلاده لدى جمهورية ساحل العاج، متمنياً في نهاية حديثه بمزيد من التقدم والازدهار لجمهورية ساحل العاج رئيساً وحكومة وشعبا.

بدوره القى الرئيس كلمة شكر عبر فيها للسفير على ما قدمه من تعاون بناء اثرى من خلاله العلاقات العاجية الكويتية بمزيد من أواصر الصداقة البنائة بين البلدين.

