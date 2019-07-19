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زاد التأييد النيابي للتحول إلى نظام الصوتين في الانتخابات المقبلة كبديل عن الصوت الواحد.

وكشفت مصادر لـ النهار عن حراك متسارع بين معظم نواب الدائرتين الرابعة والخامسة لتأييد الاقتراح الجديد والاتفاق على صيغة موحدة لاقرار نظام الصوتين في دور الانعقاد المقبل.

وبينت المصادر أن دوافع هذا التسارع هو تجنيب النواب الحاليين الانعكاسات السلبية التي قد تطالهم جراء الانتخابات الفرعية أو خوض الانتخابات العامة من قبل منافسين لهم سواء على مستوى القبيلة او أفخاذها.

وأشارت المصادر إلى أن مستوى التفاؤل باحتمالات إقرار الصوت الثاني بلغ بالنواب المعنيين إلى الطلب من مفاتيحهم الانتخابية فتح نوافذ لهم على شرائح جديدة من القواعد والناخبين. ولفتت المصادر إلى ان عدد المؤيدين للمقترح الجديد وصل الى 16 نائبا بالإضافة الى عشرة آخرين من باقي الدوائر حيث تم الاتفاق فيما بينهم على مناقشة الأمر في دور الانعقاد المقبل، موضحة أن هناك محاولات لإقناع اقطاب السلطتين لضرورة الفصل بالأمر في الدور المقبل، من عدة منطلقات في مقدمتها استمرار استقرار تركيبة المجلس ورفع معدلات مشاركة الناخبين بالانتخابات المقبلة.