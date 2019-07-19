الأولى

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اجتماع المخطط الهيكلي للمنطقة الشمالية الاقتصادية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الاجتماع ضم كلا من وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري وممثلي وزارتي الدفاع والأشغال والبلدية وجهاز تطوير المنطقة الشمالية.

من جانب آخر استقبل الشيخ ناصر عددا من الأكاديميين المؤسسين لحاضنة البحث العلمي (حقائق وأرقام) المهتمة بشؤون الصحة والتعليم. وأكد النائب الأول ضرورة وجود أبحاث وخطط علمية واضحة المعالم تتلمس مواطن الخلل والقصور في مجالي الصحة والتعليم. وعبر الشيخ ناصر عن تشجيعه لمثل هذه المبادرات البحثية وجهود منتسبيها خصوصا ما يتعلق منها بشؤون الصحة والتعليم وما يشكلانه من ركيزة أساسية ومؤشر بالغ الأهمية في قياس مدى تقدم الدول ورفاهية شعوبها.

ولفت إلى ضرورة أن تعمل تلك الأبحاث والخطط العلمية على وضع الحلول والمقترحات الفعالة لعلاج مواطن الخلل والقصور والتي سوف تسهم بدورها في تحقيق التطلعات المستقبلية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية.