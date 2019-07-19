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عواصم الوكالات: حسمت ايران امس مصير ناقلة النفط التي «اختفت» في مياه الخليج معلنة انها «تحتجزها» بعد أن كانت قد اعلنت سابقا ان السفينة التي ترفع علم بنما قد سحبت لاصلاحها فيما تجمع اليوم في واشنطن مسؤولون من نحو 65 دولة لاطلاعهم على مبادرة متعددة الجنسيات لحماية أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري الايراني امس أنه احتجز «ناقلة نفط أجنبية» كانت تقوم، حسب تعبيره، بـ«تهريب المحروقات». وأفاد «سيبا نيوز» الموقع الرسمي للحرس الثوري، أنه تم اعتراض الناقلة الصهريج في الرابع عشر من يوليو «جنوب جزيرة لارك» في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية اعلنت الثلاثاء أن السلطات الايرانية قدمت المساعدة لـ«ناقلة نفط أجنية واجهت مشكلة تقنية» في الخليج. وذلك بالتزامن مع تأكيد منظمة «تانكر تراكرز» المتخصصة في متابعة عمليات تحميل النفط الى أن ناقلة النفط «رياه» التي ترفع علم بنما وتتولى عمليات تزويد السفن الأخرى بالوقود في مضيق هرمز، دخلت في 14 يوليو المياه الاقليمية الايرانية.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان مسؤولين أميركيين سيطلعون اعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة لتعزيز حماية الملاحة والأمن البحري في الشرق الأوسط. وذكرت الوزارة في بيان ان مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع «بنتاغون» سيناقشون المبادرة مع الدبلوماسيين اليوم مفيدة بأن المبادرة ستركز على حرية الملاحة والأمن البحري في الشرق الاوسط. وشددت على ضرورة بذل جهد متعدد الجنسيات لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بايران برايان هوك، ان 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري. في حين اكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي امس ان القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج وسوف تعمل «بدأب» للتوصل الى حل.

وفي لندن قالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، ان بلادها «على حق» في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع ايران تتعلق بمرور السفن في الخليج. وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان نشر السفينة الحربية «كنت» في الخليج العربي يعكس التركيز على حماية المصالح البريطانية.