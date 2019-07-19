الأولى

بينما سمحت وزارة الشؤون لكل مواطن بحجزين لصالات الافراح خلال السنة الواحدة، اعلنت، ادراج 35 صالة في برنامج دار المناسبات، مبينة انها متاحة للحجز من قبل المواطنين باستثناء 3 منها تخضع لاعمال صيانة وترميم بالادارة، مشيرة الى ان عدد الحجوزات وصل في 6 اشهر الى 2184 حجزا منذ مطلع يناير وحتى 30 يونيو الماضي.

واكدت وكيلة الوزارة بالانابة هناء الهاجري في تصريح صحافي ان النظام الآلي لحجز الصالات يتمتع بالدقة وسهولة الاستخدام ونظم عالية الجودة دون وجود اي ثغرات تعرقل الاستخدام الامثل لهذا النظام من قبل المواطنين. واشارت الى ان الوزارة بدأت منذ نهاية اكتوبر العام الماضي في تطبيق نظام تحصيل 200 دينار عند حجز صالة الافراح منها 100 دينار ايجار و100 دينار يتم استردادها بعد انتهاء المناسبة التي تم حجزها، موضحة ان جميع الحجوزات التي تمت عن طريق البرنامج والمتضمنة مبالغ التأمين لاتسترد قيمة الايجار بعد اقل من اسبوع من التاريخ وانما ما يسترد بعد الالغاء بمدة تقل عن اسبوع هو مبلغ التأمين فقط.

وذكرت ان الشؤون، حرصت من خلال الصالات التي تدار من قبلها على منع اي تلاعب في عمليات حجز الصالات، حيث ان النظام الآلي محكم ولا توجد به اي ثغرات تسمح بأي تلاعب او استيلاء على المال العام.