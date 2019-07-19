الأولى

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية صحة ما تم تداوله بشأن عدم اعتداد بعض الدول الأوروبية بالبطاقة المدنية الصادرة عنها كمرجع لإقامة الأجانب بالبلاد بدلا عن ملصق الإقامة في جوازات سفرهم. وقالت (المعلومات المدنية) في بيان صحافي إن الإجراء الخاص بإلغاء وضع ملصق الإقامة في جوازات سفر الأجانب المقيمين بالبلاد والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول كمرجع للإقامة تم تعميمه على جميع الدول منذ تفعيله في 10 مارس الماضي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضافت أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 القاضي بإلغاء ملصق الإقامة في جوازات سفر المقيمين تم التنسيق مع وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني والجهات ذات الصلة لتعميم هذا الإجراء على جميع الدول. وأوضحت أن القرار الهادف إلى مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخدمة العمل الأمني بمفهومه الشامل «معمول به في أكثر من دولة ومنها خليجية» مشيرة إلى «أحقية كل دولة في تحديد الإجراءات المتبعة في آلية الدخول إليها والخروج منها».