الأولى

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة مقيم كان محجوزاً بالادارة العامة للمرور لارتكابه مخالفة جسيمة.

من جانب آخر، اكدت وزارة الداخلية أن مركبة رصد «ممنوع الوقوف» و«الصعود على الأرصفة» تحت التجربة ولم يتم تدشين عملها بعد. وذكرت الوزارة في بيان لها ان المركبة التي تم تداول صورها في وسائل التواصل الاجتماعي تتبع الادارة العامة للمرور وخاصة بتحرير مخالفات الوقوف بالأماكن الممنوعة أو الصعود على الأرصفة المبلطة وهي حالياً تحت التجربة موضحة أن حملة اعلامية توضيحية ستسبق تدشينها للعمل في شوارع الكويت.

