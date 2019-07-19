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رام الله الوكالات: اندلعت النيران في مناطق مختلفة من الضفة الغربية جراء موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية منذ صباح أمس الأول، في حين امتدت الحرائق إلى داخل مستوطنة إسرائيلية شمال نابلس، وأخرى شبت في قرية عرعرة داخل الخط الأخضر.

وذكر بيان للدفاع المدني الفلسطيني أن النيران التي بدأت قبيل ظهر أمس الأول أتت على أراضٍ شاسعة في قرى غرب رام الله وقرى شمال وغرب مدينة نابلس، وأدت لوقوع أضرار جسيمة بالمناطق التي وصلتها، ولا سيما أشجار الزيتون.

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع أكثر من خمسين حادثة اشتعال للنيران، وأن معظمها وقع في مناطق تنتشر فيها الأعشاب بكثافة، وأخرى في مرآب للسيارات المتلفة، في حين وقع حريق داخل أحد المنازل بمخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس.

وفي مدينة نابلس وحدها استعرت النيران في ثلاث مناطق، وكان أخطرها حريق شب بأراضي المواطنين في قرية دير شرف غرب المدينة، حيث امتدت النيران إلى مرآب للسيارات المتلفة، ثم انتقلت إلى أراضي المواطنين، كما وقع حريقان آخران في أراضٍ وأحراش ببلدة عصيرة شمال المدينة.

ورغم السيطرة على النيران وإخماد الجزء الأكبر منها فإن الخطر ما زال قائما بفعل حالة الجفاف والرياح المرافقة لارتفاع درجة الحرارة.