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واشنطن - الوكالات: كثف الرئيس الأميركي امس هجماته على الديموقراطيين الذين اتهمهم بأنهم «يكرهون» اميركا غداة انتقاد الكونغرس لتغريداته «العنصرية» بينما رفض مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون مذكرة تدعو لاطلاق اجراءات عزل الرئيس الجمهوري.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في غرينفيل بكارولاينا الشمالية «هذه الايديولوجيات اليسارية تريد تدمير دستورنا والقضاء على القيم التي قامت على اساسها امتنا الرائعة». وأضاف «اليوم نجدد تصميمنا ونرفض ان تصبح اميركا بلدا اشتراكيا».

وأمام مناصريه ذكر ترامب مجددا النائبات الديموقراطيات الأربع المتحدرات من اقليات ونصحهن بـ«العودة» من حيث اتين. وعندما ذكر ترامب الهان عمر احدى اول مسلمتين انتخبتا في الكونغرس والتي اثارت جدلا بسبب تعليقاتها حول اسرائيل واعتبرها عددا من النواب معادية للسامية ردد الجمهور «اطردوها!». وكان ترامب شديد السخرية خصوصا بشأن الكسندريا اوكازيو-كورتيز النائبة عن نيويورك رغم مهاجمته النائبات الأربع ووصفهن بأنهن «نائبات شريرات اشتراكيات». وقال ترامب «ليس لدي الوقت لذكر اسمها الكامل سنسميها كورتيز».

وبات ترامب يراهن اكثر من اي وقت مضى على تعبئة الناخبين البيض. وقد اعرب ترامب (73 عاما) الذي سيترشح في نوفمبر 2020 لولاية ثانية من اربع سنوات خلال تجمعه عن ارتياحه لفشل الكونغرس في تمرير مذكرة دعت الى اطلاق اجراءات لاقالته.

ورفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون هذه المذكرة ما يبرز انقسام المعارضة حول هذه القضية. ورحب ترامب بهذه الخطوة واصفا اياها «بمشروع سخيف جدا».

ويبدو ان التغريدات المثيرة للجدل لا تؤثر على شعبية ترامب في صفوف الناخبين الجمهوريين بل زادت بخمس نقاط الى 72% بحسب استطلاع لـ«رويترز/ ايبسوس» نظم الاثنين والثلاثاء. ومقارنة مع الاسبوع الماضي بقيت شعبيته مستقرة بـ41%. وملف الهجرة الذي كان احد العناوين الرئيسة لحملته في 2016، يلقى تأييدا. وبحسب تحقيق لمركز «بيو» للأبحاث يرى 57% من الجمهوريين ان «الأميركيين قد يخسرون هويتهم كامة اذا بقيت البلاد مفتوحة كثيرا للمهاجرين».