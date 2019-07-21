الناس

اختتمت الأكاديمية البريطانية الرياضية (باس) نشاطها الرياضي للموسم الصيفي الذي استمر لثلاثة أسابيع خلال الفترة من 9 يونيو ولغاية 4 يوليو، وذلك لفئة المشاركين من أعمار 4 - 12 سنة، بدعوة أولياء أمور الطلاب لحضور حفل الأنشطة الختامي.

والذي اشتمل على العديد من المهارات الرياضية التي أبدع فيها الطلاب الذين كان لهم دور مهم في تنظيم البرنامج واستعراض مهاراتهم الخطابية باللغة الإنكليزية.

هذا، وتقدم الأكاديمية البريطانية للرياضة عددا مميزا من الأنشطة والدورات الرياضية المنوعة؛ والتي اشتملت على السباحة والجمباز والكاراتيه والزومبا.

بالإضافة إلى الألعاب الفكرية كلعبة الكنز الخفي والأنشطة الفنية كالرسم وفنون الطبخ.

