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أكد محمد عبدالرضا خورشيد المدير العام وعضو مجلس إدارة مدينة الألعاب المائية «أكوابارك» أن المدينة المائية «أكوابارك» ستكون في صيف هذا العام غير عن الأعوام السابقة في كثير من الأمور التي تم الإعداد لها بصورة متميزة ومتكاملة.

وأوضح خورشيد أنه تم إجراء جميع أعمال الصيانة لجميع مرافق المدينة المائية، والتأكد من عوامل النظافة والأمان بالنسبة لمرتاديها حفاظا على صحتهم وسلامتهم، إضافة إلى وجود فريق عمل وإنقاذ مدرّب ومؤهل لمتابعة الأحواض على مدار ساعات العمل. وقال خورشيد: لقد نظمنا برامج ترفيهية متنوعة ومفاجآت مختلفة بشكل يومي، لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الجميع في هذا الصيف الحار، أما بالنسبة للصغار فلهم مفاجآتهم الخاصة حيث ستشاركنا مجموعة من الشخصيات الكارتونية المميزة والمحببة إليهم لرسم البسمة على وجوههم وأخذ الصور التذكارية معهم ومشاركتهم العديد من الفقرات، كما ستكون هناك برامج وفقرات تعليمية وترفيهية لتحقيق أكبر قدر من الفائدة لأجيال المستقبل، وبالنسبة لحوض الأطفال سيتم تزيينه بالبالونات، وبالأشكال المحببة لهم.

وأضاف خورشيد: نأمل في هذا الصيف أن نكون مميزين في خلق الجو العائلي لزوار ورواد «الأكوابارك»، حيث يشاركنا في أنشطة الموسم عدد من الفرق الموسيقية ومن مقدمي البرامج المتألقين، وقد خصصنا الكثير من الجوائز القيمة والهدايا والتذاكر المجانية للمشاركين والفائزين، وهناك مطاعم لتقديم الوجبات، كما تم تخصيص أماكن للجلسات العائلية على الشاطئ لتستمع الأسرة بقضاء أجمل الأوقات بأحسن الأجواء.

