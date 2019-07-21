آخر النهار

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد عن عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة إليسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» وعلق بهاء على تفاصيل الأغنية قائلا: «إن شاء الله من الأغاني الجاية ف الطريق أغنية للفنانة ملكة الإحساس حبيبتي إليسا وفكرتها مهمة وجريئة جدا (وتخض) وح تغير حاجات كتير... استنوها.. وماباقولش كده بسهولة على أي فكرة طبعا ، لحن العبقري مدين، ومعلش بلاش اسمها دلوقت للحفاظ على الفكرة».

يذكر أن إليسا تغنت بكلمات بهاء في العديد من الأغاني، مثل «وجعت قلبي، أنا نفسي، لو اتقابلنا».

