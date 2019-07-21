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أغنية جريئة لإليسا


أعلن الشاعر بهاء الدين محمد عن عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة إليسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» وعلق بهاء على تفاصيل الأغنية قائلا: «إن شاء الله من الأغاني الجاية ف الطريق أغنية للفنانة ملكة الإحساس حبيبتي إليسا وفكرتها مهمة وجريئة جدا (وتخض) وح تغير حاجات كتير... استنوها.. وماباقولش كده بسهولة على أي فكرة طبعا ، لحن العبقري مدين، ومعلش بلاش اسمها دلوقت للحفاظ على الفكرة».
يذكر أن إليسا تغنت بكلمات بهاء في العديد من الأغاني، مثل «وجعت قلبي، أنا نفسي، لو اتقابلنا».


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