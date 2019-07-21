آخر النهار

تمثل وزارة الإعلام الحاضنة الأساسية لصناعة الإنتاج الفني، في جميع قطاعاته، وهذا ما انعكس ايجابيا، بشكل واضح على صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني.

وبخط متواز، نتحدث في هذه المحطة على الدعم الذي تقدمه وزارة الإعلام للسينما، ولكننا نتوقف قليلا عند اللائحة التي يتحرك من خلالها كوادر وزارة الإعلام وأيضا صناع السينما.

ونشير هنا الى المادة (27) التي تندرج تحتها الأفلام الكويتية «إنتاج جديد» فإن العمل المتميز يتم شراؤه بمبلغ أقصاه«18»ألف دينار فقط.

بينما تشير المادة «29» إلى الأفلام الوثائقية الكويتية (إنتاج جديد) فإن العمل المتميز يحصل على «1000» دينار للدقيقة، فإذا كان مدته ساعة، فإنه سيحقق قرابة «60» ألف دينار. بينما الفيلم الروائي بنجومه وكوادره وموسيقاه وعملياته الفنية لا تتجاوز قيمته «18» ألف دينار بالكامل.

لسنا ضد الفيلم الوثائقي، وليحصد ما يحصد، ولكننا مع أن يتم إعادة النظر بقيمة شراء الأعمال السينمائية الروائية، مشيرين إلى أن مبلغ «18» ألف دينار لا تعادل أجر ممثل واحد.

ما أحوجنا أن نتجاوز ونتحدث بصوت مسموع، من أجل إنصاف السينما الروائية الكويتية، ومنحها فرصا حقيقية للانطلاق بعيداً من خلال منصة الإعلام.. وهذا ما نترقبه.

وعلى المحبة نلتقي

