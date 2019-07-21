آخر النهار

تتواصل المذيعة علياء جوهر في تقديم عدد من البرامج عبر شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواتها ففي القناة الاولى تقدم برنامج «فلاش» وتعتمد فكرة البرنامج تضمن معلومات ومواضيع مختلفة سواء سياحية او التحدث عن شخصية او التطرق الى موضوع ثقافي ومواضيع اخرى ذات قيمة واما البرنامج الاخر بعنوان « شباب قول وفعل» على القناة الثالثة الذي يتميز بالتنوع في المواضيع والقضايا والشمولية والعمق في طرح الأفكار كما أن البرنامج يستهدف شريحة الشباب .

وصرحت جوهرعن برنامج «فلاش» قائلة: الرسالة قد تكون واضحة بأن نسترجع ذكريات الزمن الذهبي الجميل بالفن في الكويت والذي عاصره الكثيرون من اباؤنا واجدادنا ولابد ان يرى الجيل الحالي ما يعنيه اباؤنا من جمال ذكرياتهم وذكرياتنا معهم بإلمامهم بالكثير من المقاطع الفنية سواء من مسرحيات او مسلسلات وغيره وعلقت بالذاكرة وخلدت لابد ان نعي تاريخ مشرف وجميل يخلد ويلهم العديد من محبي الفن عل وعسى ان نخطو خطاهم ويستمر تميزنا بمختلف المجالات مستقبلاً فبرأيي الشخصي التاريخ يخلد ويلهم محبي التميز بحمل مسؤولية تركها الرواد لتخلد وتستمر.

