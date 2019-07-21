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عمل ضخم يجمع سيرين عبدالنور وقناة «إم بي سي»


غرّدت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر «تويتر»: «قرأت وسمعت بعض التكهنات والتحليلات المتعلّقة بعمل جديد ضخم يجمعني بـ MBC، بعضها من نسج الخيال، وبعضها الآخر «غير دقيق» حتى لا أقول أكثر! في كل الأحوال، سنُعلن قريبًا وبشكل رسمي عن كل التفاصيل، بالانتظار». وطالبت جمهورها بأن يطمئنوا وقالت: «اطمئنوا: «الشغل ماشي» بقوة، والعمل «رح يكسّر الدنيا!» محبّتي.
وأتت تغريدة عبدالنور على إثر إعلانها أنّها تحضر وبالتعاون مع قناة MBC برنامجًا فنيًّا من المتوقّع أن ينشر على الهواء في الخريف المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة اللبنانية حققت نجاحًا كبيرًا في بطولتها إلى جانب الممثل السوري تيم حسن بالجزء الثالث من مسلسل «الهيبة».


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