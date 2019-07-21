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دعا النجم الفنان يعقوب عبدالله إلى مزيد من العمق في الكتابة الدرامية، وفي الحين ذاته، شدد على أهمية مزيد من التكامل الفني الخليجي والعربي وتجاوز المفاهيم الضيقة للمنافسة، كما أشاد بالمكانة المرموقة التي يحتلها النجم القدير داود حسين.

وفي مستهل حديثه مع النهار قال النجم يعقوب عبدالله:

- قبل الحديث عن جديدي الفني لابد من التوقف وبنظرة معمقة أمام مجموعة الأعمال الدرامية التلفزيونية التي قدمتها خلال الموسم الرمضاني الماضي، وفي هذا الإطار بودي أن أعبر عن سعادتي الغامرة، بنجاح تلك الأعمال، وأحمد الله أن الأعمال التي قدمتها حصدت النجاح والانتشار، وأيضاً الكتابات النقدية الإيجابية.

ويستطرد الفنان يعقوب عبدالله:

- أول تلك الأعمال يأتي مسلسل موضي قطعة من ذهب وهنا أشير إلى أن النجم القدير داود حسين مبدع.. والعمل معه يشكل حالة من المتعة، وهكذا المخرج المتميز منير الزعبي والكاتب د. حمد الرومي، وسعيد بتقمص شخصية جاسم في المسلسل، وأيضاً ردود الأفعال التي حصدتها الشخصية.

وثانياً مسلسل أنا عندي نص أمام القديرة سعاد عبدالله والمتميزة شجون، وفي إطار من الكوميديا الساخرة، ثم طرح العديد من القضايا الاجتماعية بكثير من الموضوعية والالتزام.

وثالثاً هنالك مسلسل دفعة القاهرة للكاتبة المتميزة هبة مشاري حمادة، وقد صدر العمل في القاهرة، وتناول جملة من القضايا في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت والقاهرة والعالم العربي.

ويستطرد الفنان يعقوب عبدالله:

- ولكن هذا لا يمنع وجود كم من الأعمال التي ازدحم بها الموسم، والتي مرت مرور الكرام، وهنا أطلق دعوة وأقول بانه مطلوب عمق أكبر في الكتابة الدرامية، نتيجة للمكانة التي تحتلها الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام، ولا مجال للمغامرة بتلك المكانة والتاريخ والمسيرة والأجيال التي قدمت كثيراً من البصمات والجهد.. أن العمق المطلوب في الكتابة هو المحور الأساسي والذي يمهد الطريق إلى عمق أكبر في جملة مفردات العرض الفني من تمثيل وإخراج وإنتاج وغيرها.

وعن المكانة التي تحتلها الدراما الكويتية قال النجم يعقوب عبدالله:

- الدراما الخليجية والكويتية وأيضاً العربية بجميع قطاعاتها ليست في محور التنافس، بل التكامل، وهي دعوة لمزيد من التكامل الفني والخليجي والعربي، ومخطئ من يعتقد بأن التنافس هو الطريق، بل التكامل والتعاون المشترك هو الطريق الى نهضة فنية درامية تلفزيونيةشاملة، تكون البوابةللانطلاق بهذه النتاجات الى أنحاء العالم.

وعن المسرح يقول: آخر أعمالي المسرحية، كانت مسرحية اليوتيوب من إخراج بدر الشعيبي وفي العمل كان هناك أيضا علي الحسيني وحسن العطار ودايلر وميثم الحسيني وصمود المؤمن..وقدمت المسرحية في صالة(6)في أرض المعارض، وحصدت كثيراً من الإقبال والإشادة.

ويعود الفنان يعقوب عبدالله للحديث عن جديده الفني بقوله:

- أقرأ حاليا العديد من النصوص الجديدة، والتي سيكون بعضها لموسم بين رمضانين والآخر للموسم الرمضاني المقبل بإذن الله.. ولكم التحية.

