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قبل ان اذهب الى الجزء الجديد من سلسلة «سبايدر مان» شغلني سؤال حول الاسباب والحيثيات التي يتم من خلالها انجاز ثمانية افلام عن هذة الشخصية الخارقة في غضون عقد من الزمان في استهلاك صريح لشخصية البطل الخارق الذي تحركت حقوقه بين «ديزني» ولاحقا «مارفيل» .

هذا السؤال المحوري ظل يشغلني كما يشغل الكثير من المشاهدين حول العالم مع اطلاق النسخة الجديدة التي حملت عنوان « سبايدرمان.. بعيدا عن الوطن» حيث لم يتغير عالم السينما كثيراً بالنسبة لعشاق السوبر هيرو ومتابعي مارفيل السينمائي على وجه الخصوص. فلنعد 15 عاماً إلى الماضي، نحن في 2004، وكان هناك فيلم «سبايدرمان 2» في مثل هذا الأسبوع من ذلك الصيف، قبله بعامين كان الفيلم الأول، وفي 2007 كان الثالث، ما يعني ثلاثة أفلام سبايدرمان في ذلك العقد، والثلاثة صُنعت قبل بزوغ عالم مارفيل السينمائي.

في العقد التالي، شاهدنا «سبايدرمان العجيب» الأول 2012 والثاني 2014، ثم عادت حقوق سبايدرمان إلى مارفيل المنضوية تحت «ديزني» منذ عام 2009، وشاهدنا «سبايدرمان: العودة إلى الوطن» أي إلى حاضنته، ثم الفيلم الحائز أوسكار أفضل أنيميشن «سبايدرمان: في عالم العناكب» منذ ستة أشهر، ثم هذا الفيلم «Spider- Man: Far From Home» «سبايدرمان: بعيداً عن الوطن»، ما يعني أيضاً خمسة أفلام سبايدرمان في هذا العقد، أي ثمانية أفلام لشخصية واحدة في 19 عاماً، فضلا عن أفلام آفنجرز التي ظهر فيها كضيف شرف!

ربما لا يحق لنا التعليق لأنه العصر الذهبي للسوبر هيرو، أو ربما هي الشخصية الأكثر شعبية في هذا العالم. «سبايدرمان: بعيداً عن الوطن» سيُفهم بشكل أفضل في سياق ما بعد أحداث «آفنجرز: إند غيم»، وتكملة للطور العام لعالم مارفيل السينمائي بدل النظر إليه كمغامرة مستقلة.

يتمحور النص، الذي كتبه كريس مكينا وإيريك سومرز، حول آثار فرقعة إصبعي ثانوس التي دمرت العالم في«إنفينيتي وور»، وأوقفت الزمن خمسة أعوام، وهي مدة كافية لتشكل همّاً للمراهقين حسب الفيلم. يمضي الفيلم أول 20 دقيقة في مسألة الفارق السِنّي بين من قد يكون عاش الأعوام الخمسة التي توقف الزمن خلالها، ومن اختفى فيها، من تقدم به العمر ومن بقي بالسن نفسها. يشعر بيتر أو سبايدرمان (هولاند) بعدم الاقتناع بوجهة نظر نيك فيوري (ساميول إل جاكسون) وهابي هوغان (جون فيفرو)، وهي ترقيته ليخلف توني ستارك (آيرون مان).

