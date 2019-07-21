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عبرت الممثلة المصرية نيللي كريم عن ميلها للسينما الواقعية، مقارنة بالأشكال السينمائية الأخرى كالأكشن والكوميديا، قائلة «أحب السينما الواقعية لأنها الأقرب إلى الحقيقة من الفانتازيا».

وقالت نيللي كريم، في تصريحات خلال تواجدها بتونس للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان السينما المتوسطية «منارات»، إن الفنون بالنسبة إليها هي الأحب من دراسة العلوم، فقد كانت تنتقل يوميا ذهابًا وإيابًا من الإسكندرية إلى القاهرة عبر الحافلة لتدرس الفنون وهذا العشق للفن، كما تقول، كان دافعًا قويًّا لتتقن الرقص، وهو ما مهد لها الطريق لتكتسح الشاشة الصغيرة وعالم السينما بعد ذلك.

وعن سر نجاحها في التمثيل، أوضحت كريم أنها كانت قليلة التحدث إلى الناس، وكانت تشاهد سلوكياتهم وتستمع إلى ما يدور بينهم من كلام وما يحدث من مواقف في الشارع، مضيفة «كل ذلك ساعدني في تقمص الشخصيات التي أديتها بعمق لأنها كانت أقرب إلى الواقع».

وردًّا عن سؤال ما إذا كانت الأدوار الكوميدية أقرب إليها من الأدوار الأخرى، نفت نيللي كريم عن نفسها صفة الممثلة الكوميدية، قائلة «أنا غير مصنفة كممثلة كوميدية، بل أنا ممثلة أتقمص جميع الأدوار ولا يهم إن كانت كوميدية أو درامية». وشددت نيللي على أن ما يهمها في العمل الدرامي التلفزيوني أو السينمائي هو السيناريو وموضوع العمل، «فالممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات وليست هناك شخصية أحب إلي من أخرى»..ولم تنف نيللي كريم تقمصها لشخصيات أتعبتها كثيرا على غرار دورها في مسلسل «سقوط حر» (2016)، مضيفة «هناك شخصيات ألقي بها مباشرة بعد انتهاء التصوير ولا أعود إليها، لكن في المقابل هناك شخصيات أديتها وظلت معي بعد التصوير، وليس أجمل من ذلك تذكر أولى الأعمال في مسيرتي الفنية». وحول أحدث الاعمال الفنية التي تشارك بها، اشارت كريم الى مسلسل «النصابين» الذي يشاركها بطولته آسر ياسين وهو مسلسل رومانسي كوميدي من إخراج أحمد مدحت.

