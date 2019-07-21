دوليه

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها جمهورية مصر الشقيقة ، مشيدا سموه رعاه الله بالأداء الرفيع والمميز الذي قدمه المنتخب الجزائري طوال منافسات هذه البطولة والذي أهله للفوز بكأس البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة منتخبات الدول المشاركة.

كما بعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه لفخامته وللشعب المصري الشقيق بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مشيدا سموه رعاه الله بالاستعدادات والترتيبات التي وفرها البلد الشقيق للفرق المشاركة في جميع الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث الهام وأسهمت في إنجاح هذه البطولة وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة الفرق الرياضية وبالأداء المميز الذي قدمته طوال فترة البطولة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية. كما بعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر ،كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

