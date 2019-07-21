دوليه

وصف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر تتويج منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2019 على حساب السنغال بأنه «رائع وتاريخي» في إشارة إلى المشوار المميز لمحاربي الصحراء في البطولة.وعبر بلماضي، عن سعادته بالانجاز.

مضيفا : «الآن كمدير فني أصبحت في قمة الجاهزية، بعد التتويج بهذه البطولة الكبيرة.. عندما كنت مدربا في قطر، قلت لن أدرب المنتخب الجزائري إلا عندما أكون جاهزا لهذه المهمة، والآن أصبحت جديرا بها».

وأضاف: «أشكر جميع لاعبي المنتخب على مجهودهم، فهم السبب الرئيس في الفوز باللقب.. تراجع مستواهم في المباراة النهائية أمر طبيعي، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال البطولة».وأردف: «سعيد بفوز إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فهو لاعب صاعد ويعد اكتشاف هذه النسخة».وبخصوص رياض محرز، قال: «هو لاعب كبير، وقدم معنا مستوى مميزا بالبطولة، وفي المباراة النهائية».وعما إذا كان قد توقع الفوز باللقب، أجاب بلماضي: «منذ أول يوم لنا بالمسابقة ونحن نتوقع ذلك، فهذا كان هدفنا، ونجحنا في تحقيقه».وحول المستوى الفني للمباراة النهائية، اجاب: «اللقاء لم يكن ممتعا، لكنه كان متكافئا بين المنتخبين، ونجحنا في السيطرة الدفاعية بعد هدف الفوز».

