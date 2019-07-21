دوليه

أثنت الصحف الجزائرية الصادرة امس على المنتخب الوطني لاسيما مدربه جمال بلماضي الذي «دخل التاريخ».وعنونت صحيفة «الخبر» على صفحتها الأولى «جابوها الرجّالة (الرجال)» و«كتيبة بلماضي تهدي الثانية للجزائر»، مرفقة ذلك بصورة جماعية للمنتخب بعد تسلمه الكأس، وأخرى للاعبين يحتفلون مع بلماضي.وذكرت صحيفة «الشروق» بتصريح لبلماضي لدى توليه مهامه خلفا للنجم السابق رابح ماجر في صيف العام الماضي، عندما قال «قد تقولون عني إني مجنون ولكنني أريد التتويج بكأس إفريقيا». وعقّبت «دخل بلماضي تاريخ المنتخب الوطني من الباب الواسع، حيث تمكن من تحقيق ما عجز عنه كل المدربين الذين تعاقبوا على العارضة الفنية منذ الاستقلال».أما صحيفة المجاهد الحكومية فوصفت بلماضي بالشخص «البراغماتي» الذي يحسن التمييز بين العمل والكلام بلا معنى.

