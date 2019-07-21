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دوليه

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4.5 ملايين دولار للبطل


تعتبر النسخة الحالية الأعلى من حيث الجوائز المالية في تاريخ البطولة وفقا للاتحاد الافريقي لكرة القدم، اذ بلغ مجموع الجوائز قرابة 25 مليون دولار.وستحصل الجزائر البطلة على 4.5 ملايين دولار فيما سيكون من نصيب السنغال الوصيفة مبلغ 2.5 مليون دولار وسينال طرفا مباراة المركزين الثالث والرابع نيجيريا وتونس مليونين لكل منهما. وكان البطل في النسخة الماضية «الكاميرون» حصل على 4 ملايين دولار فيما حصل الوصيف «مصر» على مليونين. وسيحصل الفريق الخاسر في ربع النهائي على 800 ألف دولار أما الخاسر في دور الـ16 فسيكون من نصيبه 600 ألف دولار وهو الدور الذي خرج منه المنتخب المصري.ويحصل الفريق الذي احتل المركز الثالث في دور المجموعات على 575 ألف دولار أما صاحب المركز الرابع فسيكون من نصيبه 475 ألف دولار.


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