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ألغيت مباراة الأزرق الودية مع فريق كوينز بارك رينجرز التي كان من المقرر إقامتها أمس في العاصمة البريطانية لندن ضمن معسكر المنتخب الإعدادي للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ونشر حساب اتحاد الكرة على موقع تويتر تصريحاً لرئيس الوفد أحمد عجب يعلن فيه عن قرار الجهازين الفني والإداري بإلغاء المباراة بسبب عدم إشراك لاعبي الفريق الإنكليزي لاعبي الصف الأول. وكان الفريق الإنكليزي أعلن منذ فترة عن خوض مباراة ودية مع فريق أكسفورد يونايتد في التوقيت ذاته الذي كان من المقرر أن يواجه فيه المنتخب. وسبق للأزرق أن تغلب على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي، قبل أن يخسر أمام مايدنهيد بهدف نظيف الثلاثاء الماضي في مباراته الثالثة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب مباراته المقبلة أمام فريق ريدينغ يوم الأربعاء المقبل، ثم يختتم مبارياته بمواجهة أستون فيلا في اليوم التالي.

من جانب آخر، يبدأ الأزرق مبارياته في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق خلال الفترة من 30 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل، بمواجهة السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسوا الحريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه. وتضم المجموعة الثانية منتخبات لبنان والعراق وفلسطين واليمن وسورية.

على صعيد متصل، تقرر اقامة مباراة الأزرق الأولى في التصفيات المشتركة أمام نيبال يوم 5 سبتمبر المقبل على أرض الكويت، وذلك بطلب من الاتحاد النيبالي بسبب تأثر الملاعب والبنى التحتية بالفيضانات التي ضربت البلاد وتسبب في وقوع ضحايا وشردت الألاف من منازلهم. وبذلك سيلعب المنتخب مباراتيه الأولى والثانية على أرضه أمام نيبال ثم أستراليا، على أن يكون لقاؤه مع نيبال يوم 19 نوفمبر على أرض الأخيرة.

