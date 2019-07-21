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عبر رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتنس أنيل كانا عن اعجابه الشديد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس وما يحتويه المجمع من ملاعب ومرافق وتجهيزات، وقال خلال زيارة تفقدية للمجمع قام بها أخيراً رفقة الشيخ احمد الجابر رئيس الاتحادين العربي والكويتي للعبة، إنه يعد واحداً من أفضل مجمعات التنس في العالم وسيعود بالفائدة الكبيرة ليس على لاعبي الكويت فحسب وإنما على جميع لاعبي التنس في دول الخليج والدول العربية والآسيوية كذلك. وأضاف أن المجمع الجديد بمرافقه المتميزة سيساعد على زيادة عدد بطولات الفرق بين دول منطقة غرب آسيا فضلاً عن إقامة المعسكرات التدريبية، منوها بأن المجمع سيضع الكويت في مقدمة دول منطقة غرب آسيا.

وشكر أنيل كانا الاتحاد الكويتي رئيساً وأعضاء على حسن الاستقبال والضيافة، وأعرب عن سعادته بزيارة الكويت، مشيدا بالخطة التي وضعها الاتحاد الكويتي لتنظيم بطولات دولية كبيرة بدءاً من العام 2020 ومؤكداً على دعمه الكامل للكويت ولمنطقة غرب آسيا من خلال زيادة عدد البطولات الآسيوية والدولية ودورات الدراسات الدولية للمدربين وللحكام. وافاد أن الكويت ودول المنطقة أمامها فرصة سانحة للاستفادة من ميزانية الاتحاد الدولي للتنس المخصصة لتطوير التنس في كل مكان في ظل توفر الملاعب والمدربين والمنافسات المختلفة في الكويت ودول المنطقة. وحول النظام الجديد لبطولة «كأس ديفيز» قال إنه يحتاج إلى بعض التعديل ولكنها بداية جيدة لتطبيق النظام ،مؤكدا أن الكويت لم تزل في مقدمة دول منطقة غرب آسيا في البطولة.

وكان الشيخ احمد الجابر اكد أن مجمع التنس الجديد سيتم افتتاحه مطلع العام القادم ، وخلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة زيارة رئيس الاتحاد الاسيوي قال الجابر أن بطل العالم الأسباني رافايل نادال سيحضر إلى الكويت وسيكون طرفاً في مباراة استعراضية في حفل افتتاح المجمع.

وبهذه المناسبة شكر الجابر مجموعة التمدين وشركة سبيريت للتطوير العقاري مستثمر المشروع وقال إن جميع الأعمال بالمشروع تسير وفق البرنامج الزمني وخص بالشكر رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين محمد المرزوق على جهوده الكبيرة في إنجاز المشروع وحرصه الشديد على وضع اللمسات الأخيرة على الوجه الأمثل كما شكر جميع الجهات التي أسهمت في إنجاز المشروع وخص بالشكر الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها د.حمود فليطح المدير العام على اسهامه الكبير في تسهيل كافة الأمور الخاصة بالمشروع .

