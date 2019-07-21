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قال نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أن تدريبات الفريق مستمرة حتى موعد مغادرة الفريق إلى معسكره الخارجي في العاصمة التشيكية براغ يوم 24 يوليو الحالي. وأشار عقلة إلى أن المعسكر الذي يستمر حتى 11 أغسطس المقبل، سيشهد 3 إلى 4 مباريات ودية على أن يتم تحديد الفرق التي سيواجهها بعد إجراء قرعة بطولة الأندية العربية، موضحاً: «سنحدد الفرق التي سنلعب معها في المعسكر بعد معرفة المنافس الذي الذي سنقابله في البطولة العربية».

وذكر عقلة أن تدريبات الفريق انطلقت يوم 10 يوليو الحالي بمشاركة المحترفين الثلاثة العاجي جمعة سعيد والسوري عمر ميداني والكولومبي دييغو كالديرون، معلناً عن قرب التوقيع مع محترف رابع خلال اليومين المقبلين. وتابع عقلة:» نعد الجماهير بالعمل وبذل الجهد من أجل الاستمرار في تحقيق البطولات»، مؤكداً أن اللاعبين والإداريين والمدربين كلهم راحلون والجماهير هي الباقية.

من جهته، أعرب قائد الفريق حسين حاكم عن تفاؤله بتحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجديد، مشيراً إلى الرغبة والجدية والحماس ظاهر بوضوح على اللاعبين، ومتمنياً أن يكونوا عند حسن ظن الجماهير والإدارة.

وتوجه حاكم بالشكر إلى إدارة النادي على الدعم الكبير مشيداً في الوقت ذاته بدور الجهاز الفني والإداري والطبي.

من جانبه، أكد المعد البدني للفريق، التونسي خليل الجبالي أن الفترة الحالية من التدريبات تعتبر فترة إعداد عام واختبارات للياقة، مشيراً إلى أن التدريبات بدأت بنسق خيف إلى متوسط على أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، وتصل إلى مرحلة متقدمة خلال المعسكر الخارجي.

