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تنطلق في 07:30 مساء اليوم تدريبات نادي القادسية استعداداً للموسم المقبل تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد بابلو فرانكو الذي قدمه النادي في مؤتمر صحافي الخميس الماضي.

ويستعد الأصفر للظهور بصورة مغايرة في الموسم الجديد خلافاً لتلك التي ظهر عليها في الموسم الماضي وخروجه خالي الوفاض باستثناء كأس السوبر أول الموسم. وتعاقد النادي مع البرازيلي رونيرو دي سوزا والسوري أحمد عليش، والغاني فينسينت أتينغا، كما استعاد مواطنه رشيد سومايلا القادم من إعارة إلى رد ستار الصربي، بالإضافة إلى ضم لاعب الأزرق الأولمبي مشعل فواز من نادي النصر. ومن المنتظر أن تستمر التدريبات، حتى يوم 21 أغسطس موعد المغادرة إلى معسكر الفريق في النمسا.

