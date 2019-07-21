loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تدريبات الأصفر تنطلق اليوم

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 21 يوليه 2019

تنطلق في 07:30 مساء اليوم تدريبات نادي القادسية استعداداً للموسم المقبل تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد بابلو فرانكو الذي قدمه النادي في مؤتمر صحافي الخميس الماضي.
ويستعد الأصفر للظهور بصورة مغايرة في الموسم الجديد خلافاً لتلك التي ظهر عليها في الموسم الماضي وخروجه خالي الوفاض باستثناء كأس السوبر أول الموسم. وتعاقد النادي مع البرازيلي رونيرو دي سوزا والسوري أحمد عليش، والغاني فينسينت أتينغا، كما استعاد مواطنه رشيد سومايلا القادم من إعارة إلى رد ستار الصربي، بالإضافة إلى ضم لاعب الأزرق الأولمبي مشعل فواز من نادي النصر. ومن المنتظر أن تستمر التدريبات، حتى يوم 21 أغسطس موعد المغادرة إلى معسكر الفريق في النمسا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة