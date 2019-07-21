محلية



يختبر الجهاز الفني للنادي العربي المهاجم العاجي كارديولا موفوسي خلال تدريبات الفريق الفترة المقبلة من أجل تحديد مدى إمكانية التعاقد معه. وخاض اللاعب صاحب الـ 21 عاماً تدريبه الأول مع الفريق أمس عقب وصوله إلى البلاد، ومن المنتظر أن يتخذ مدرب الأخضر الإسباني خوان مارتينيز قراره حول اللاعب خلال اليومين القادمين.

ويبحث الأخضر عن مهاجم لتدعيم صفوفه بعد ما أكمل 3 تعاقدات في خط الوسط بضم السوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي والأوغندي توني ماويجي والذين يواصلون التدريبات مع الفريق، ويتبقى صفقتان للأخضر أحداها في مركز قلب الهجوم، قد تكون للمهاجم العاجي الذي جاء بتوصية من محترف الأخضر السابق تشارلز داغو. وتستمر تدريبات الأخضر حتى يوم 28 يوليو الحالي موعد المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في إسبانيا، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام السالمية يوم 24 من الشهر ذاته.

كما يخوض الفريق 5 مباريات ودية خلال المعسكر الإسباني أمام أتلتيكو ليفانتي يوم 31 يوليو، وأمام شباب الأهلي الإماراتي في 3 أغسطس المقبل، وأمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس. وأنهت إدارة العربي الساعية إلى عودة الفريق إلى منصات التتويج أكثر من صفقة محلية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب الثلاثة مثل التعاقد مع قلب الدفاع محمد البذالي والظهير الأيسر فهد زويد.

