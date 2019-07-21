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وافقت الهيئة العامة للرياضة على تنظيم معسكر خارجي لحكام كرة السلة في الفترة المقبلة وذلك استعدادا للموسم المقبل. وسيترأس الوفد رئيس لجنة الحكام غازي العتيبي الى جانب نائبه عويد العنزي ومقرر اللجنة أحمد العصفور بالإضافة إلى جميع حكام الاتحاد. ويعمل مسؤولو الاتحاد حالياً على تحديد مكان ووقت اقامة المعسكر حيث من المرجح أن يقام في تركيا نظراً لوجود متعهد قادر على توفير متطلبات نجاح المعسكر.

من جانبه، وجه أمين سر الاتحاد عبدالرحمن حسين شكره الجزيل إلى نائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا على دعمه اللامحدود لكرة السلة الامر الذي من شأنه تطوير مستوى اللعبة بصورة ملحوظة في المستقبل القريب، مبيناً أن لجنة الحكام ستبذل مجهودات كبيرة في التركيز على الحكام الجدد لإيجاد جيل جديد من الحكام المميزين الذين سيقودون دفة التحكيم في المواسم المقبلة، وقال: «نشكر الحكام الكبار الذين قضوا سنوات طويلة في ادارة اللعبة ونتمنى أن يساهموا من خلال خبرتهم في تأهيل جيل جديد من الحكام المميزين».

وذكر حسين أن الاتحاد سيشارك في ورشة فنية في كيفية الادارة ستقام في لبنان يومي 23 و24 يونيو الحالي حيث سيشارك بها أمين السر ورئيس الاتحاد رشيد العنزي، مضيفاً أن الاتحاد تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي الذي سيقام في الصين من 28 إلى 30 اغسطس المقبل خلال اقامة منافسة كأس العالم هناك. وينتظر الاتحاد موافقة الهيئة للمشاركة في الاجتماع الهام، وقال: «من المهم المشاركة في المناسبات الخارجية لمختلف الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة السلة وذلك لاعادة الكويت إلى اجواء المشاركات الخارجية وتعزيز وجودها ومشاركتها الفاعلة في جميع الفعاليات المتعلقة بكرة السلة».

وتمنى حسين التوفيق لمنتخب الناشئين لكرة السلة الذي تنتظره مهمة صعبة في البطولة الخليجية التي ستقام في البحرين اغسطس المقبل وهي تعتبر اول مشاركة للمنتخبات بعد رفع الايقاف الخارجي، مؤكداً ان مسؤولي الاتحاد يعملون بكل طاقتهم لتحقيق النجاح المنشود واعادة اللعبة إلى سابق عهدها قبل الايقاف الخارجي.

