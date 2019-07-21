دوليه

أكد تقرير صحافي إيطالي، أول من امس أن نادي باريس سان جرمان دخل في منافسة مع مان يونايتد بشأن التعاقد مع لاعب يوفنتوس بليز ماتويدي. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن سان جرمان طلب معلومات من يوفنتوس بشأن الفرنسي ماتويدي. وأشار إلى أن يوفنتوس سيسمح لماتويدي بالمغادرة في حالة وصول عرض بقيمة 20 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويأتي قرار إدارة يوفنتوس، بعد أن نجح عملاق تورينو في التعاقد مع أدريان رابيو وآرون رامزي مجانًا، هذا الصيف، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في الوسط مثل ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وإيمري كان ورودريغو بينتانكور.

