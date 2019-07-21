loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سان جرمان مهتم بماتويدي


أكد تقرير صحافي إيطالي، أول من امس أن نادي باريس سان جرمان دخل في منافسة مع مان يونايتد بشأن التعاقد مع لاعب يوفنتوس بليز ماتويدي. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن سان جرمان طلب معلومات من يوفنتوس بشأن الفرنسي ماتويدي. وأشار إلى أن يوفنتوس سيسمح لماتويدي بالمغادرة في حالة وصول عرض بقيمة 20 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويأتي قرار إدارة يوفنتوس، بعد أن نجح عملاق تورينو في التعاقد مع أدريان رابيو وآرون رامزي مجانًا، هذا الصيف، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في الوسط مثل ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وإيمري كان ورودريغو بينتانكور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة