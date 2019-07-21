دوليه

ألحق بوروسيا دورتموند الألماني خسارة بليفربول 2-3 على ملعب «نوتردام» في ساوث بند بإنديانا، في المباراة الأولى للفريق الإنكليزي المتوج في الموسم المنصرم بطلا لدوري أبطال أوروبا، ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

سجل للفائز الذي أنهى موسم 2018-2019 وصيفا لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني، المهاجم الاسباني باكو ألكاسير (3) والدنماركيان توماس ديلاني (53) وياكوب برون لارسن (58)، وللخاسر الويلزي هاري ويلسون (35) وريان بروستر (75 من ركلة جزاء).

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على خسارة فريقه بالقول «كانت مباراة صعبة للفريقين»، وتابع «رأيت الكثير من الأمور الجيدة وأداء فرديا جيدا، ولكن بالطبع ليس كافيا».

ورأى كلوب أن فريقه «ما زال بعيدا جدا عن المستوى الذي نريده»، في إشارة إلى الأخطاء الدفاعية والأهداف التي دخلت مرماه، علما بأن الفريق مايزال يفتقد عددا من لاعبيه الأساسيين الذين كانوا مرتبطين مع منتخبات بلادهم هذا الصيف، مثل الحارس البرازيلي أليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذين توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أميركا، والمهاجم المصري محمد صلاح الذي شارك مع منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا على أرضه، وأيضا السنغالي ساديو مانيه الذي خسر أول من امس في المباراة النهائية للبطولة القارية ضد الجزائر 0-1.

واختار كلوب تشكيلة أساسية جلها من اللاعبين الشبان بمواجهة فريقه السابق، وأجرى 10 تبديلات في الشوط الثاني.

تقدم دورتموند بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بفضل ألكاسير الذي استفاد من تردد الدفاع الانكليزي، ليسدد من مسافة قريبة. وأدرك ليفربول التعادل في الشوط الثاني بفضل ويلسون (35)، قبل أن يسجل دورتموند هدفين بأقدام دنماركية في غضون نحو خمس دقائق مستغلا الأخطاء الدفاعية لمنافسه بداية مع ديلاني (53) وثم لارسن (58).

وقلص بطل اوروبا الفارق بركلة جزاء سددها بروستر بنجاح (75)، بدون أن ينجح في تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية. ويخوض ليفربول مباراته الثانية امام إشبيلية الاسباني اليوم في «فينواي بارك» في مدينة بوسطن.

