دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس عن بعض الأكاذيب في الصفقة المحتملة لانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان، إلى برشلونة، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة يسير في طريق واحد فقط للتعاقد مع نيمار خلال الميركاتو الصيفي، وهو ضم النجم البرازيلي من خلال صفقة تبادلية دون تقديم أي أموال.

وأشارت إلى أن الأنباء الأخيرة عن تقديم برشلونة لاعبين بالإضافة إلى 40 مليون يورو لضم نيمار، قبل أن يرتفع المقابل المادي في عرض آخر إلى 100 مليون يورو، غير صحيحة. وأوضحت أن قيمة اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة التبادلية مع نيمار لن تتجاوز 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي يسمح للنجم البرازيلي بالرحيل في صيف 2020.

يذكر أن نيمار أبلغ إدارة سان جرمان، برغبته في الرحيل هذا الصيف، ولكن النادي الفرنسي يتعنت في الموافقة على عودة النجم البرازيلي إلى صفوف برشلونة مرة أخرى.

