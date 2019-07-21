دوليه

أوضح الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني موقفه من التعاقد مع الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وظهر المدرب الكرواتي في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة ريال امس في الولايات المتحدة، ضمن كأس الأبطال الودية، حيث سُئل عن إمكانية ضم بيل، فأجاب برد قاطع: «لا»، ليبدد بذلك جميع الإشاعات.

وأضاف: «أعتقد أن (بيل) لاعب رائع، لكني لا أعلم شيئًا عن خططه في الموسم المقبل».

ويسعى النادي الملكي للتخلص من اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، لا سيما بعد وصول البلجيكي إيدين هازارد هذا الصيف.

ومن جهة أخرى، تطرق كوفاتش للحديث عن مستقبل لاعبه البرتغالي، ريناتو سانشيز، ليؤكد بقاءه قائلًا: «لقد تحدثنا معه، وأخبرناه بأننا نريد الإبقاء عليه».

وفي ختام تصريحاته، أكد كوفاتش أن سانشيز يرى مستقبله داخل ملعب أليانز أرينا، ليحسم الجدول حول احتمال رحيل اللاعب، في الميركاتو الحالي. وأشاد كوفاتش بالإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق. وقال إن ما قدمه تياغو (28 عاما) الموسم الماضي «كان جيدا بشكل لافت». يذكر أن تياغو، يلعب بشكل ثابت مع بايرن فيما يعرف بـ «المركز السادس»، وهي المنطقة التي تقع أمام خط الدفاع. وقال تياغو عن ذلك، في ستاد هيوستن: «أشعر بأنني جيد في هذا المركز». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استعداده للعب في جميع المراكز، التي يحتاجه فيها الفريق، أو التي يضعه فيها المدرب».

وأشاد كوفاتش بما وصفه بالقدرات الاستثنائية لتياغو. وقال إنه «يحدد إيقاع الفريق في وسط الملعب، وهو لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة، فهو بإمكانه تسريع وتيرة اللعب أو تهدئتها، كما أنه يفكر داخل الملعب وكأنه مدرب».

