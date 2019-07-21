دوليه

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ثلاثية «هاتريك» قاد بها لوس أنجلوس غالاكسي، إلى الفوز على لوس أنجلوس إف. سي 3-2 امس ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأميركي.

وتعد الثلاثية هي الثانية لإبراهيموفيتش (37 عاما) منذ انتقاله للعب في الدوري الأميركي، وسجل الأهداف الثلاثة لغالاكسي في مباراة الديربي في الدقائق الثامنة و56 و70.

وجاء هدف بتسديدة بقدمه اليسرى وآخر بقدمه اليمنى والثالث سجله بالرأس. أما هدفا لوس أنجلوس إف.سي، فقد سجلهما كارلوس فيلا في الدقيقتين الثالثة و90، وجاء الهدف الأول من ضربة جزاء.

ورفع غالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.

