دوليه

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان غريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من اتلتيكو إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه «ممتن» لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال تواجده بين صفوف «روخيبلانكوس» خلال السنوات الـ5 الماضية.

وفي مقابلة بثتها شبكة ( تيك سبورت) الأرجنتينية، قال مدرب أتلتيكو: «أقدر كثيرا ما قدمه غريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته حيث انتقل لفريق استثنائي مثل برشلونة». وواصل: «تحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا». وردا على سؤال حول إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين يوما ما، قال سيميوني: «على المستوى العاطفي أود القيام بذلك على الفور لكن هناك أمور يجب أن أدرسها وأقيمها». وأضاف: «منذ 7 سنوات ونصف وأنا مع ناد مشروعه هو تغيير تاريخه، وهذا ما نفعله الآن، هناك من يفهمون ذلك وهناك من لا يقدرون هذا الأمر. أشعر بأن أتلتيكو جزء من هويتي». وفي هذا الإطار، نفى أن يكون الاتحاد الأرجنتيني قد طلب منه تولي تدريب الفريق، وقال «لست مدرب المنتخب لأنني في المكان الذي أشعر فيه بالراحة الشديدة». وأضاف: «قابلت كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد، في سانتياغو برنابيو وتحدثنا قليلا ولم نجتمع مرة أخرى. لم أقدم مقترحات. كان ذلك أثناء مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس».

