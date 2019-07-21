مال وأعمال

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وأكدت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الالكتروني امكان رفع التصنيف آنف الذكر في حال نجحت الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق متوقعة أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 1?5 في المئة عام 2019.

وتناولت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ثلاثة أجزاء رئيسة هي (عوامل التصنيف الرئيسة) و(آفاق التصنيف) و(مبرراته).

وعن عوامل التصنيف أفادت الوكالة في تناولها للملف المؤسساتي والاقتصادي بأن اقتصاد الكويت يعتمد على النفط وذلك مع التوقعات بمحدودية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد على المدى المتوسط اذ يشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والايرادات العامة، لافتة الى تبوؤ الكويت المرتبة الثامنة في عام 2018 كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتوقعت نموا اقتصاديا خفيفا في ضوء قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط والدول من خارج المنظمة (أوبك +) بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج وأن يحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا علاوة على استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبالنسبة الى المرونة والأداء أوضحت الوكالة أن الكويت تمتلك حجما ضخما من المدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية وتبلغ نحو 400 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي متوقعة أن يمثل حجم صافي الأصول الحكومية العامة نحو 430 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2019 وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سياديا.

فوائض مالية

وتوقعت الوكالة استمرار تحقيق المالية العامة للكويت فوائض مالية حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في المستقبل مدفوعا ذلك بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية اضافة الى ابقائها سعر صرف الدينار الكويتي مرتبطا بسلة من العملات الرئيسة والتي يهيمن عليها الدولار.

وعن آفاق التصنيف بينت (ستاندرد آند بورز) أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن تسهم جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي واعتماده على النفط.

وأشارت الى امكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت اذا نجحت الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل متوقعة أن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها حتى عام 2022.

ولفتت الوكالة الى امكان تخفيض التصنيف الائتماني في حال أدى انخفاض أسعار النفط الى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.

وبالنسبة لمبررات التصنيف قالت (ستاندرد آند بورز) ان تأكيدها التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة لكن التصنيف الائتماني للدولة مقيد بسمة التركز في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الاقليم.

الاقتصاد غير متنوع

وتابعت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 55 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الايرادات العامة ورأت بالاعتماد الكبير على قطاع النفط أن الاقتصاد الكويتي غير متنوع.

وتوقعت أن يؤدي قرار تمديد اتفاقية منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك +) بشأن تخفيض الانتاج الى تقييد النمو على المدى القصير لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيعوض ذلك الأثر بشكل واسع.

وذكرت (ستاندرد آند بورز) عددا من النقاط تم الأخذ بها في وضع التصنيف أهمها بقاء الاقتصاد الكويتي معتمدا في معظمه على النفط اذ يشكل القطاع النفطي أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبينت أن الكويت تعد ثامن أكبر منتج للنفط الخام وسابع أكبر احتياطي نفطي في العالم حسب بيانات عام 2018 وأنه على أساس نصيب الفرد فان الكويت تعد أكبر منتج في العالم وبافتراض مستويات الانتاج الحالية فان اجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت نحو 100 سنة.

وأكدت الوكالة أنه بالنظر الى تركز الاقتصاد المرتفع على القطاع النفطي فان اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت ستبقى مرتبطة بشكل كبير باتجاهات صناعة النفط متوقعة أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنحو 1?5 في المئة عام 2019 وذلك انعكاسا لاتفاق (أوبك +) تمديد اتفاقية تخفيض انتاج النفط.

وأوضحت أن تطبيق ذلك الاتفاق تم في يناير الماضي لفترة أولية ستة أشهر لكن تم تمديدها ستة أشهر أخرى حتى مارس 2020 متوقعة أن يبلغ متوسط انتاج الكويت من النفط نحو 2?7 مليون برميل يوميا في عام 2019 مقارنة بنحو 2?8 مليون برميل يوميا كانت مدرجة في خطة البلاد ضمن الموازنة العامة للدولة.

وذكرت الوكالة أن اتفاق (أوبك +) بشأن تخفيض انتاج النفط وعوامل أخرى اسهمت في دعم أسعار النفط العالمية متوقعة أن يصل متوسط سعر خام برنت الى 60 دولارا للبرميل خلال السنوات 2019-2022 وأن ينخفض لاحقا الى 55 دولارا للبرميل على أن تدعم أسعار النفط المرتفعة الفوائض المالية والخارجية للكويت حتى عام 2020.

كما توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 2?5 في المئة في المتوسط خلال السنوات 2020 - 2022 مدعوما بالتوقعات حول قيام منظمة (أوبك) بايقاف الاتفاق بشأن تخفيض الانتاج من النفط بعد مارس 2020 اضافة الى سعي الكويت الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط واستئناف الانتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية وخطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية.

وأكدت قوة القطاع المصرفي الكويتي على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول مشيرة الى أن التركزات الائتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري تبقى تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسة. %8 فوائض مالية

قالت الوكالة انه على الرغم من تراجع توقعاتها لأسعار النفط في عام 2020 إلى 55 دولارا من 60 دولارا فانها تتوقع بقاء الموازنة العامة (بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون حساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة) في تحقيق فوائض مالية بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط.

كما توقعت استمرار تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فوائض مالية على مدى العامين المقبلين وأن يتحول الى عجز معتدل اعتبارا من عام 2021 وذلك على غرار أداء المالية العامة.

تأخر الإصلاحات

بينت (ستاندرد آند بورز) أنه على الرغم من قوة الترتيبات المؤسسية بالكويت فان جهود السلطات المبذولة في اطار الاصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة تأخرت عموما عن بقية الاقتصادات الاقليمية الأخرى اذ لم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة خلافا لما تم في السعودية والامارات والبحرين.

وقالت ان ذلك التأخر مرده الى سعي السلطات بداية نحو تطبيق الضرائب غير المباشرة على الرغم من أن الاطار الزمني لا يزال غير واضح مشيرة الى استمرار تأخير الموافقة على قانون الدين العام الجديد.

وتوقعت ألا تتم الموافقة على قانون الدين العام في عام 2019 في ظل العطلة الرسمية لمجلس الأمة ما سيدفع الحكومة للاعتماد على عمليات السحب من الأصول الاحتياطية لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة على حد قولها.

ورأت أن تزايد حدة التوترات الجيوسياسية من شأنه أن ينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للكويت اذا ما تعطلت الطرق التجارية مؤكدة الأهمية الكبرى لمضيق هرمز بالنسبة الى الكويت حيث تمر صادرات الدولة النفطية خلاله في الوقت الحالي.

سعر الصرف

أكدت (ستاندرد آند بورز) أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة نوعا ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميريكي.

وقالت ان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة أربع مرات في عام 2018 في حين رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة مرة واحدة فقط في مارس 2018.

واعتبرت أن بعض الاختلاف للسياسة النقدية بين بنك الكويت المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمر ممكن ويعود جزئيا الى محدودية تدفقات المحفظة بين الكويت وبقية العالم.

