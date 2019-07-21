مال وأعمال

على الرغم من عدم دخول قطاع الخدمات مواجهات في الثورات الصناعية على مدار تاريخ البشر، الا أنه استطاع بتأنٍ أن يستفيد منها ليحتل صدارة الوظائف على مستوى العالم بنسبة تقارب الـ50 في المئة.

وعلى مدار التاريخ البشري واجه القطاع الزراعي والذي كان متسيداً قبل القرن الثامن عشر، 3 ثورات صناعية لتؤثر على صادراته لقطاع الأعمال والوظائف عالمياً.

ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر شهدت الولايات المتحدة الثورة الصناعية الأولى، لتحول المدن من زراعية لحضارية صناعية، مع اختراع وتطوير المحرك البخاري.

وقبل الحرب العالمية الأولى، نشبت الثورة الصناعية الثانية، والتي استفادت من الصناعات الجديدة مثل الفولاذ والنفط والكهرباء، واستخدمت الطاقة الكهربائية لزيادة معدلات الانتاج.

وقامت الثورة الصناعية الثالثة، أو ما يطلق عليها الثورة الرقمية خلال الثمانينيات، على دعائم الحاسب الآلي والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينظر الناس بالوقت الراهن الى الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، انترنت الأشياء، والبلوك تشاين، على أنه الثورة الصناعية الرابعة، التي قد تهدد وظائف البشر أنفسهم.

على مدار تلك الثورات التي واجهت في الزراعة القطاع الصناعي، بحث قطاع الخدمات عن طريق له يستفيد من خلاله من التقدم الملموس في التكنولوجيا الحديثة. وأظهر تقرير حديث نشره البنك الدولي، أن قطاع الخدمات يهيمن على معظم وظائف العالم، حيث احتل الصدارة بنسبة 48.78 في المئة خلال عام 2018، تلاه قطاع الزراعة في المركز الثاني بـ28.27 في المئة، فالصناعة بنسبة 22.95 في المئة خلال نفس العام.

وأوضح التقرير، أنه خلال عام 1999 كان قطاع الزراعة لايزال متربعاً على صدارة الوظائف عالمياً بنسبة 40.2 في المئة، ثم الخدمات بمقدار 38.49 في المئة من الوظائف على مستوى العالم، وفي المركز الأخير الصناعة بـ21.31 في المئة.

ونوه التقرير، الى أنه على الرغم من اختلال طوال تلك الفترة قطاع الزراعة المركز الثاني بقائمة الوظائف عالمياً، ووقوفه أمام الثورات الصناعية، الا أنه يظل الأدنى عدلاً للدخل، بنسبة 62.89 في المئة، مقارنة بـ11.36 في المئة للصناعة، و25.74 في المئة للخدمات.

