مال وأعمال

قدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ايراداتها للعام المالي 2019/2020 بواقع 87.1 مليون دينار مقابل مصروفات 62.63 مليوناً، وقد بلغت الأرباح المقدرة بحدود 24 مليوناً.

وفي سياق متصل، زادت الايرادات المقدرة في ميزانية الهيئة العامة للصناعة للعام المالي 2019/2020 بحوالي 31.15 مليون دينار. وقد بلغت الايرادات المقدرة 91 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات بواقع 59.84 مليون دينار. وقدرت ايرادات ميزانية مجلس الأمة بحوالي 261 ألف دينار مقابل مصروفات قدرها 54.2 مليوناً لترتفع المصروفات عن الايرادات بواقع 54.3 مليوناً.

وقدرت مؤسسة الموانئ الكويتية ايراداتها للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 89.8 مليون دينار وميزانية للمصروفات تقدر بـ 60.2 مليون دينار وتقدير لنتائج الاعمال بميزانية المؤسسة للعام 2019/2020 بمبلغ 29.5 مليون دينار.

