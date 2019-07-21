loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إيرادات «الصناعة» زادت مصروفاتها بواقع 31.15 مليوناً

علي حامد
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 21 يوليه 2019

قدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ايراداتها للعام المالي 2019/2020 بواقع 87.1 مليون دينار مقابل مصروفات 62.63 مليوناً، وقد بلغت الأرباح المقدرة بحدود 24 مليوناً.
وفي سياق متصل، زادت الايرادات المقدرة في ميزانية الهيئة العامة للصناعة للعام المالي 2019/2020 بحوالي 31.15 مليون دينار. وقد بلغت الايرادات المقدرة 91 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات بواقع 59.84 مليون دينار. وقدرت ايرادات ميزانية مجلس الأمة بحوالي 261 ألف دينار مقابل مصروفات قدرها 54.2 مليوناً لترتفع المصروفات عن الايرادات بواقع 54.3 مليوناً.
وقدرت مؤسسة الموانئ الكويتية ايراداتها للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 89.8 مليون دينار وميزانية للمصروفات تقدر بـ 60.2 مليون دينار وتقدير لنتائج الاعمال بميزانية المؤسسة للعام 2019/2020 بمبلغ 29.5 مليون دينار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة