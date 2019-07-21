مال وأعمال

تراجعت موجودات بنك الكويت المركزي الى 10.96 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.38 ملياراً بنهاية مايو، فيما استقرت الأرصدة النقدية والحسابات والسندات والودائع بالعملة الأجنبية الى 10.7 مليارات مقابل 11.3 ملياراً بنهاية مايو 2019. ووفق كشف الحساب الصادر عن بنك الكويت المركزي بنهاية يونيو 2019، فقد بلغ النقد المتداول بنهاية يونيو 1.88 مليار مقابل 2.06 مليار بنهاية مايو وقد استقرت سندات بنك الكويت المركزي عند نفس المستوى دون تغيير عند 1.5 مليار دينار. وقد تراجعت حسابات وودائع البنوك المحلية بشكل طفيف بنهاية يونيو لتستقر عند مستوى 4.11 مليارات دينار مقابل 4.14 مليارات بنهاية مايو 2019.

