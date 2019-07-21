مال وأعمال

يتيح بيت التمويل الكويتى «بيتك» خدمة تحديث بيانات عملائه عن طريق تطبيق «بيتك اونلاين» kfhonline على الهواتف الذكية ما يوفر على العملاء الوقت والجهد ويؤكد توجه « بيتك» نحو الخدمات التقنية بما يضمن للعملاء افضل مستوى ممكن من الدقة والسرعة والراحة.

ومن خلال اجراءات بسيطة ومتتابعة عبر تطبيق kfhonline تبدأ بدخول العميل على حسابه، ثم على الخدمات العامة، ومنها الى تحديث البيانات، ليتابع العميل بعد الموافقة على الشروط والاحكام، تصويرواجهتى البطاقة المدنية، ثم تمضى الخطوات الى تعبئة البيانات المطلوبة وينتظر العميل رمز التفعيل الذى يصله فى رسالة نصية عبر الهاتف، لتنتهى العملية بعد الاستجابة لطلب ادراج رمز التفعيل، وبذلك يكون العميل قد حدث بياناته بسهولة وسرعة، وفى المكان والزمان المناسبين له، ودون حاجة الى زيارة الفرع اوالاتصال بالخدمة الهاتفية.

وتؤكد الميزة الجديدة التى يطرحها بيتك من خلال تطبيق kfhonline على الهواتف الذكية حرصه الدائم على راحة عملائه وتوظيف قدراته التقنية لتقديم افضل المزايا واستشعاره لاهمية الاجراء المطلوب حيث يعتبر تحديث البيانات وفق معلومات البطاقة المدنية من شروط استمرار الخدمة المصرفية.

ويعتبر تطبيق kfhonline على الهواتف الذكية احد وسائل تقديم الخدمة للعملاء بمنتهى السرعة والسهولة والامان، اذ يتيح التطبيق خدمات عديدة ومتنوعة فى متناول العميل، ابرزها خدمات مصرفية وتمويلية واخرى تتعلق بالبطاقات المصرفية والتحويلات المالية داخل الكويت وخارجها، بالاضافة الى الخدمات الاستثمارية المتعلقة بالحسابات والودائع وغيرها كمنظومة متكاملة، تضع اكثرما يحتاجه العميل تحت تصرفه فى اى زمان ومكان يختاره.

ويلقى تطبيق kfhonline تجاوبا واقبالا كبيرين من العملاء على الاستخدام والاستفادة مما يوفره من خدمات، فى ظل تزايد كبير فى استخدام الهواتف الذكية، وقدرة عالية لدى معظم شرائح العملاء على التعامل مع التطبيقات المصرفية، وما تقدمه من خدمات ساهمت فى توسيع نطاق الصيرفة، وتغيير الوجه التقليدى للتعاملات البنكية، وتحقيق الشمول المالى وتعزيز المنافسة وجودة الخدمة.

