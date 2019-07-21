مال وأعمال

قامت وكالة كابيتال انتليجنس الدولية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف بنك الخليج للعملات الأجنبية على المدى الطويل والعملات الأجنبية على المدى القصير عند المرتبة «A+» والمرتبة «A1»، على التوالي. وفي الوقت ذاته، قامت وكالة كابيتال انتليجنس ايضاً بتصنيف بنك الخليج على المستوى الائتماني القائم بذاته عند المرتبة «a-»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

من جهة اخرى، قامت الوكالة ايضاً بتثبيت تصنيف سندات بنك الخليج المساندة البالغة قيمتها 100 مليون دينار وفقاً لمعيار بازل 3 للشريحة الثانية من رأس المال عند المرتبة «BBB+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة» لتلك السندات.

ويعزى السبب الأساس لتثبيت التصنيف في كلتا الحالتين الى الانتشار الجيد والراسخ لنشاط البنك، خاصةً في مجال الخدمات المصرفية الشخصية، وجودة القروض، علاوةً على المركز القوي لرأس المال والمؤشرات المريحة للسيولة. كما تعكس التصنيفات حجم بنك الخليج كرابع اكبر بنك في الكويت، لتمتعه بشبكة فروع واسعة النطاق وحصة جيدة من السوق في كل من القروض والودائع في القطاع المصرفي، وذلك بناءً على ما ذكرته وكالة كابيتال انتليجنس في تقريرها.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة كابيتال انتليجنس ان: «قوة بنك الخليج تنبع في الأساس من انتشاره الجيد والراسخ، والذي تعززه شبكة واسعة النطاق من الفروع. وقد اسهم نموذج النشاط المصرفي للبنك بشكل عام، بالاضافة الى الاستراتيجيات الفعالة التي ينتهجها، في الحفاظ على حصته من السوق، مما ادى بدوره الى تحقيق البنك لأرباح جيدة عبر دورة النشاط. كما ان بنك الخليج لديه اطار شامل وراسخ للحوكمة، تم تصميمه بغية تحقيق الأداء المتوازن والالتزام باللوائح الرقابية في هذا الشأن».

وتعليقاً على اعلان وكالة كابيتال انتليجنس لهذه التصنيفات، صرحت دلال الدوسري، نائب مدير عام علاقات المستثمرين ببنك الخليج، قائلةً: «نحن في غاية السرور بتثبيت تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند المرتبة «A+» وتصنيف السندات المساندة للشريحة الثانية من رأس المال عند المرتبة «BBB+» من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني. حيث يعكس ذلك التقدير الدولي الذي يحظى به بنك الخليج ما يحققه البنك من تحسن مستمر في جودة الأصول والربحية وقوة رأس المال وسلامة اوضاع السيولة لديه.» هذا، وما يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير الدولي لجدارته الاتئمانية وقوته المالية، حيث انه مصنف في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى على المستوى العالمي.

فبالاضافة الى قيام وكالة كابيتال انتليجنس مؤخراً بتثيبت التصنيف، فان بنك الخليج مصنف في المرتبة «A+» لعجز المصدر عن السداد مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة فيتش، وفي المرتبة «A-» للتصنيف الائتماني للمصدر مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وفي المرتبة «A3» للودائع على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «ايجابية» من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

