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قام البنك التجاري الكويتي، ممثلاً بمدير عام - قطاع التواصل المؤسسي - الشيخة نوف سالم العلي الصباح ونائب المدير العام - اماني الورع بتكريم عالم الفلك د. صالح العجيري، وذلك تقديراً لتعاونه واسهاماته في اصدارات رزنامة البنك.

وبهذه المناسبة صرحت الشيخة نوف الصباح قائلة «يُسعدنا ان نكرم د. صالح العجيري وفاءً لجهوده وتعاونه مع البنك التجاري على مدار الأعوام الماضية بتوفير جداول العطلات الرسمية للدولة وتوثيقها في رزنامة البنك السنوية، حيث يُعتبر تقويم العجيري هو التقويم المعترف والمعمول به في الكويت». وتابعت مثمنة دوره المهم ومشاركاته الفعالة في مجال علم الفلك والتي اسهمت بصورة كبرى ومباشرة في وجود مرصد فلكي في الكويت كمقر للمهتمين بعلوم الفلك من المتخصصين والهواة.

ومن جانبها، قالت اماني الورع «جاء هذا التكريم للدكتور صالح العجيري الذي يُعد احد رجالات الرعيل الأول في العلم والفكر والذي اثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات في مجال علم الفلك، وله الكثير من الاضافات العلمية في هذا المجال من خلال ابحاثه العلمية والعديد من الكتب والندوات والمحاضرات التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والمشاركات المتميزة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية»، متمنية ان يمتعه الله بموفور الصحة والعافية.

وبهذه المناسبة، اعرب د. صالح العجيري، عن سعادته الكبرى بالتكريم، متمنياً لأسرة البنك التجاري مزيداً من التقدم والازدهار.

